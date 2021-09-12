Анчелотти не расстроен из-за срыва перехода Мбаппе в «Реал»

Короткая ссылка
Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти рассказал, что не расстроился из-за срыва трансфера нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе.
Анчелотти не расстроен из-за срыва перехода Мбаппе в «Реал»
  • © AP Photo/Michel Euler

«У меня нет расстройства, но очевидно, что Мбаппе — великолепный футболист, мы желаем ему удачи. У нас сильная команда», — цитирует Анчелотти Goal.

«Реал» в летнее трансферное окно неоднократно пытался подписать Мбаппе, но ПСЖ отклонял предложения. 

22-летний нападающий стал игроком ПСЖ в 2018 году. 

Контракт между футболистом и парижским клубом действует до 30 июня 2022 года.

Ранее сообщалось, что Гарет Бэйл из-за травмы рискует пропустить матч «Реала» в Лиге чемпионов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить