Анчелотти не расстроен из-за срыва перехода Мбаппе в «Реал»
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«У меня нет расстройства, но очевидно, что Мбаппе — великолепный футболист, мы желаем ему удачи. У нас сильная команда», — цитирует Анчелотти Goal.
«Реал» в летнее трансферное окно неоднократно пытался подписать Мбаппе, но ПСЖ отклонял предложения.
22-летний нападающий стал игроком ПСЖ в 2018 году.
Контракт между футболистом и парижским клубом действует до 30 июня 2022 года.
Ранее сообщалось, что Гарет Бэйл из-за травмы рискует пропустить матч «Реала» в Лиге чемпионов.