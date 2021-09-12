Анчелотти не расстроен из-за срыва перехода Мбаппе в «Реал»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти рассказал, что не расстроился из-за срыва трансфера нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе.

«У меня нет расстройства, но очевидно, что Мбаппе — великолепный футболист, мы желаем ему удачи. У нас сильная команда», — цитирует Анчелотти Goal.

«Реал» в летнее трансферное окно неоднократно пытался подписать Мбаппе, но ПСЖ отклонял предложения.

22-летний нападающий стал игроком ПСЖ в 2018 году.

Контракт между футболистом и парижским клубом действует до 30 июня 2022 года.

Ранее сообщалось, что Гарет Бэйл из-за травмы рискует пропустить матч «Реала» в Лиге чемпионов.