AS: Бэйл из-за травмы рискует пропустить матч «Реала» в Лиге чемпионов
- Reuters
Футболист ощутил дискомфорт в правом подколенном сухожилии, сообщает AS.
По информации источника, Бэйл не примет участия в матче с «Сельтой» в испанской Примере. Он также рискует пропустить встречу первого тура группового раунда Лиги чемпионов с миланским «Интером».
В нынешнем сезоне Бэйл в испанской Примере сыграл три матча и забил один мяч.
Уэльский нападающий перешёл в «Реал» в 2013 году. Прошлый сезон Бэйл провёл в аренде в «Тоттенхэме».
Ранее Бэйл заявил, что верит в успех Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед».