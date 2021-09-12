AS: Бэйл из-за травмы рискует пропустить матч «Реала» в Лиге чемпионов

Нападающий мадридского «Реала» Гарет Бэйл получил травму на тренировке.

Футболист ощутил дискомфорт в правом подколенном сухожилии, сообщает AS.

По информации источника, Бэйл не примет участия в матче с «Сельтой» в испанской Примере. Он также рискует пропустить встречу первого тура группового раунда Лиги чемпионов с миланским «Интером».

В нынешнем сезоне Бэйл в испанской Примере сыграл три матча и забил один мяч.

Уэльский нападающий перешёл в «Реал» в 2013 году. Прошлый сезон Бэйл провёл в аренде в «Тоттенхэме».

Ранее Бэйл заявил, что верит в успех Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед».