Бэйл верит в успех Роналду в «Манчестер Юнайтед»

Нападающий мадридского «Реала» Гарет Бэйл прокомментировал переход Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед».

«Уверен, что Роналду отлично справится в «Манчестер Юнайтед». Он уже доказал всё в АПЛ, он знает эту лигу», — цитирует Бэйла Sky Sports.

Он также добавил, что с нетерпением ждёт игры Роналду.

Бэйл и Роналду вместе выступали за «Реал».

36-летний португалец перешёл из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед», за который выступал с 2003 по 2009 год.

В минувшем сезоне Серии А португалец принял участие в 33 матчах, в которых забил 29 мячей и сделал три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» будет выплачивать сумму трансфера Роналду до 2026 года.