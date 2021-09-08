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Бэйл верит в успех Роналду в «Манчестер Юнайтед»

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Нападающий мадридского «Реала» Гарет Бэйл прокомментировал переход Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед».
Бэйл верит в успех Роналду в «Манчестер Юнайтед»
  • © AP

«Уверен, что Роналду отлично справится в «Манчестер Юнайтед». Он уже доказал всё в АПЛ, он знает эту лигу», — цитирует Бэйла Sky Sports.

Он также добавил, что с нетерпением ждёт игры Роналду.

Бэйл и Роналду вместе выступали за «Реал». 

36-летний португалец перешёл из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед», за который выступал с 2003 по 2009 год.

В минувшем сезоне Серии А португалец принял участие в 33 матчах, в которых забил 29 мячей и сделал три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» будет выплачивать сумму трансфера Роналду до 2026 года.

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