Источник: МЮ будет выплачивать сумму трансфера Роналду до 2026 года

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«Манчестер Юнайтед» будет выплачивать платёж за трансфер нападающего Криштиану Роналду из «Ювентуса» пять лет.
Источник: МЮ будет выплачивать сумму трансфера Роналду до 2026 года
  • Reuters

Об этом в своём Twitter сообщил журналист Фабрицио Романо.

Таким образом, «Манчестер Юнайтед» гарантированно заплатит «Ювентусу» за Роналду €15 млн. Платёж будет разбит на пять лет — по €3 млн каждый год до 2026 года.

36-летний португалец перешёл из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед», за который выступал с 2003 по 2009 год.

В минувшем сезоне Серии А португалец принял участие в 33 матчах, в которых забил 29 мячей и сделал три результативные передачи.

Ранее Криштиану Роналду назвал Лионеля Месси величайшим футболистом, против которого играл.

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