Роналду назвал Месси величайшим футболистом, против которого играл

Британский телеведущий Пирс Морган рассказал о беседе с нападающим «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

Как сообщает Daily Mail, Морган спросил Роналду про величайшего игрока, против которого он играл. Португалец ответил, что это Месси.

При этом Роналду в разговоре с журналистом нескромно отметил, что именно он является лучшим футболистом мира на данный момент.

36-летний португалец перешёл из итальянского «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед», за который выступал с 2003 по 2009 год.

Ранее Джанлуиджи Буффон назвал Роналду великим профессионалом.