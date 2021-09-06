Роналду назвал Месси величайшим футболистом, против которого играл

Короткая ссылка
Британский телеведущий Пирс Морган рассказал о беседе с нападающим «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.
Роналду назвал Месси величайшим футболистом, против которого играл
  • Reuters

Как сообщает Daily Mail, Морган спросил Роналду про величайшего игрока, против которого он играл. Португалец ответил, что это Месси.

При этом Роналду в разговоре с журналистом нескромно отметил, что именно он является лучшим футболистом мира на данный момент.

36-летний португалец перешёл из итальянского «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед», за который выступал с 2003 по 2009 год.

Ранее Джанлуиджи Буффон назвал Роналду великим профессионалом. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить