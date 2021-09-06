Буффон назвал Роналду великим профессионалом

Голкипер «Пармы» Джанлуиджи Буффон прокомментировал переход нападающего Криштиану Роналду из туринского «Ювентуса» в английский «Манчестер Юнайтед».

«Не думаю, что болельщики должны удивляться переходу Криштиану в «Манчестер Юнайтед». У Роналду репутация великого профессионала, который справедливо высокого мнения о себе», — цитирует Буффона Football Italia.

Он также отметил впечатляющую статистику Роналду за три года в «Ювентусе».

36-летний португалец перешёл из итальянского «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед», за который выступал с 2003 по 2009 год.

Ранее Гидо Альберс, агент полузащитника «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бека, рассказал, как переход нападающего Криштиану Роналду повлиял на его клиента.