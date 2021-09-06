Агент ван де Бека рассказал, что переход Роналду в МЮ — плохая новость для них

Гидо Альберс, агент полузащитника «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бека, рассказал, как переход нападающего Криштиану Роналду повлиял на его клиента.

«Криштиану прибыл в пятницу. Мы поняли, что его переход — это плохая новость для нас», — цитирует агента Ziggo Sport.

Альберс также рассказал, что руководство «Манчестер Юнайтед» не стало рассматривать переход ван де Бека в «Эвертон». Главный тренер красных дьяволов Уле-Гуннар Сульшер сказал агенту, чтобы футболист прибыл на тренировку.

«Мы заявили, что Донни — это игрок не только для Кубка Лиги, Кубка Англии или еврокубковых матчей. Он прибыл в Англию, чтобы играть в Премьер-лиге. Сейчас мы лучше прояснили ситуацию с Сульшером. Ожидаю, что Донни получит свой шанс», — заключил Альберс.

36-летний португалец перешёл из итальянского «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед», за который выступал с 2003 по 2009 год.

Ранее сообщалось, что Роналду установил мировой рекорд по продажам футболок «Манчестер Юнайтед».