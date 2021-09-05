Daily Mirror: Роналду установил мировой рекорд по продажам футболок

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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду получил в клубе седьмой номер и сразу же установил рекорд по продажам футболок.
Daily Mirror: Роналду установил мировой рекорд по продажам футболок
  • Reuters

Официальный онлайн-магазин атрибутики «красных дьяволов» United Direct подвергся большому наплыву покупателей, сообщает Daily Mirror

Это произошло после того, как «Манчестер Юнайтед» официально подтвердил, что Роналду возьмёт седьмой номер. 

Всего за четыре часа «Манчестер Юнайтед» установил мировой рекорд по количеству продаж спортивной атрибутики в течение дня.

36-летний португалец перешёл из итальянского «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед», за который выступал с 2003 по 2009 год.

Ранее Хабиб Нурмагомедов раскрыл подробности перехода Криштиану Роналду в стан «красных дьяволов».

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