Нурмагомедов раскрыл подробности перехода Роналду в МЮ

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Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, почему форвард сборной Португалии Криштиану Роналду перешёл в «Манчестер Юнайтед».
Нурмагомедов раскрыл подробности перехода Роналду в МЮ
  • © РИА Новости / Максим Блинов

«Роналду сказал, что ему скучно в Италии и что ему хочется перейти в Англию», — цитирует Нурмагомедова Sport24.

32-летний боец признался, что его тоже больше привлекает чемпионат Англии, а не Италии. Нурмагомедов добавил, что любая команда Английской премьер-лиги (АПЛ) способна продемонстрировать зрелищный футбол.

36-летний португалец перешёл из итальянского «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед», за который выступал с 2003 по 2009 год.

Ранее Нурмагомедов рассказал, почему отказался давать интервью блогеру Дудю.



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