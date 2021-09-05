Нурмагомедов рассказал, почему отказался давать интервью блогеру Дудю

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, почему не состоялось его интервью у блогера Юрия Дудя.

«По сути, отказа не было. Просто не хватило времени, шла подготовка. Кажется, перед Конором предлагали», — цитирует Нурмагомедова Sport24.

По словам 32-летнего бойца, он не любит раздавать интервью, поскольку этот процесс «забирает энергетику».

«У него больше хайпа там. Не мой формат», — сказал Нурмагомедов.

Он добавил, что с большим удовольствием принял бы приглашение на интервью от Владимира Познера.

«Он мой любимый журналист», — отметил Нурмагомедов.

Ранее Нурмагомедов заявил, что может сыграть за футбольный клуб «КАМАЗ».











