Нурмагомедов рассказал, почему отказался давать интервью блогеру Дудю
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«По сути, отказа не было. Просто не хватило времени, шла подготовка. Кажется, перед Конором предлагали», — цитирует Нурмагомедова Sport24.
По словам 32-летнего бойца, он не любит раздавать интервью, поскольку этот процесс «забирает энергетику».
«У него больше хайпа там. Не мой формат», — сказал Нурмагомедов.
Он добавил, что с большим удовольствием принял бы приглашение на интервью от Владимира Познера.
«Он мой любимый журналист», — отметил Нурмагомедов.
Ранее Нурмагомедов заявил, что может сыграть за футбольный клуб «КАМАЗ».