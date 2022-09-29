Объявлены стартовые составы на матч «Спартак» — «Зенит»

Стали известны стартовые составы на матч третьего тура группового этапа Кубка России по футболу между московским «Спартаком» и петербургским «Зенитом».

В составе красно-белых с первых минут на поле появятся: Александр Максименко, Даниил Хлусевич, Павел Маслов, Георгий Джикия, Леон Классен, Руслан Литвинов, Наиль Умяров, Роман Зобнин, Михаил Игнатов, Квинси Промес, Александр Соболев.

У санкт-петербургской команды матч начнут Иван, Дуглас Сантос, Родригао, Дмитрий Чистяков, Данил Круговой, Вячеслав Караваев, Вендел, Далер Кузяев, Густаво Мантуан, Малком, Иван Сергеев.

Встреча пройдёт на стадионе «Открытие Банк Арена» 29 сентября. Игра начнётся в 20:30 мск.

«Спартак» (шесть очков) лидирует в группе В. Сине-бело-голубые (три) занимают третье место.

27 сентября главный тренер петербургского клуба Сергей Семак назвал красно-белых главным соперником, а также отметил хорошее качество игры команды.

Ранее экс-спортивный директор «Динамо» Роман Орещук прокомментировал слухи, что услуги футболиста «Зенита» Андрея Мостового были предложены клубам Серии А.