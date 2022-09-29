Орещук: «Зенит» будет просить за Мостового минимум €10 млн

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук прокомментировал слухи, что услуги футболиста «Зенита» Андрея Мостового были предложены клубам Серии А.

«Контракт Мостового с «Зенитом» заканчивается летом 2024 года, а это значит, что питерцы не отдадут Андрея за €2—5 млн, они, как мне кажется, будут просить минимум €10 млн», — цитирует Орещука «РБ Спорт».

Он также подчеркнул, что итальянские клубы на данный момент не будет отдавать за российского футболиста большую сумму.

Хавбек выступает за сине-бело-голубых с 2019 года. Он провёл за петербургский клуб 84 матча во всех турнирах, забил 18 мячей и отдал семь результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Мостового в €3,5 млн.

Ранее в «Лацио» опровергли новость об интересе к Андрею Мостовому.