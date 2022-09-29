В «Лацио» опровергли новость об интересе к Андрею Мостовому

Спортивный директор «Лацио» Игли Таре прокомментировал новость об интересе к полузащитнику «Зенита» Андрею Мостовому.

«Правда ли, что нам предложили Андрея Мостового? Нет, это неверная информация. Он нам неинтересен», — цитирует Таре «Спорт-Экспресс».

Хавбек выступает за сине-бело-голубых с 2019 года. Он провёл за петербургский клуб 84 матча во всех турнирах, забил 18 мячей и отдал семь результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Мостового в €3,5 млн.

Ранее бывший футболист «Зенита» Юрий Желудков заявил, что считает Мостового лучшим игроком санкт-петербургской команды на данный момент.





