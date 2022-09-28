Янник Ноа: в теннисе стало слишком много правил

Чемпион «Ролан Гаррос» 1983 года, бывшая третья ракетка мира француз Янник Ноа рассказал, что ему не нравится в современном теннисе.

«Правила устанавливают спонсоры. Организаторы в США решили, что больше нельзя использовать мат, потому что его слышат дети. У игроков сейчас столько обязательств: правило 25 секунд, ты должен сам брать полотенце, не можешь говорить со своей мамой, которая на трибуне», — цитирует Ноа Ubi Tennis.

Он также отметил, если кто-то пытается свободно выражать свои мысли, он получает штрафное очко. По его словам, правила необходимы, но их стало слишком много и они слишком строги.

62-летний Ноа является последним французом на данный момент, выигравшим турнир Большого шлема в одиночном разряде.

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