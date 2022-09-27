Тарпищев считает, что у Надаля больше шансов стать первой ракеткой мира, чем у Медведева

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев оценил шансы Даниила Медведева вернуться на первое место в рейтинге ATP.

«Там даже больше шансов у Надаля. Медведев, по моим подсчётам, в этом году первым не будет только потому, что он из-за травмы три месяца не играл. Много очков потерял», — цитирует Тарпищева kp.ru.

Напомним, что Медведев после US Open 2022 лишился статуса первой ракетки мира. Он занимает четвёртое место в рейтинге ATP. Лидирует испанец Карлос Алькарас.

Ранее сообщалось, что Медведев опубликовал в соцсетях пост о Роджере Федерере.