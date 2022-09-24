Теннисист Медведев опубликовал в соцсетях пост о Федерере

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал решение швейцарца Роджера Федерера завершить карьеру после Кубка Лэйвера в Лондоне (Великобритания).

«Трудно представить теннис без этой легенды. Какая удивительная карьера! Когда внимательно смотришь на статистику, цифры, титулы, это похоже на достижение невозможного. Удачи в следующей главе, Роджер!» — написал Медведев в социальных сетях.

В прощальном матче швейцарец сыграл в паре с испанцем Рафаэлем Надалем. Представители Европы проиграли американцам Фрэнсису Тиафо и Джеку Соку со счётом 6:4, 6:7 (2:7), 9:11.

Федерер является 20-кратным победителем турниров Большого шлема.

Ранее вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко поделился впечатлениями от карьеры Федерера.