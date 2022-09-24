Главный тренер «Спартака» раскритиковал хоккеистов после победы над «Сочи»

Главный тренер московского «Спартака» Борис Миронов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с «Сочи».

«Тяжёлая игра на протяжении всех шестидесяти минут. С нашей стороны команда была не готова, играли безобразно. Может, победа над «Ак Барсом» сделала нас самоуверенными», — цитирует Миронова РИА Новости.

Он подчеркнул, что матч тренерскому штабу не понравился — есть большие вопросы по содержанию игры.

«Завтра сядем, поговорим. Потому что так играть нельзя, нужно быть профессионалами», — заключил Миронов.

Игра в Сочи завершилась со счётом 1:0 в пользу красно-белых.

Победную шайбу на 27-й минуте забросил Максим Цыплаков.

«Спартак» (14 очков) занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. «Сочи» (два) располагается на 11-й строчке.

Ранее сообщалось, что СКА одержал девятую победу подряд со старта КХЛ.