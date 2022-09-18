Плющев — о возможном бойкоте Кубка мира со стороны Финляндии: какой-то журналист прокукарекал

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев отреагировал на возможный бойкот Кубка мира по хоккею со стороны сборной Финляндии в случае допуска до турнира национальной команды России.

«Не знаю, откуда вы берете новость о том, что сборная Финляндия может бойкотировать Кубок мира в случае приглашения России на турнир. Это какой-то финский журналист прокукарекал, но никакой официальной информации об этом не было. Неофициальную информацию я комментировать не буду», — приводит слова Плющева Metaratings.ru.

Национальная хоккейная лига (НХЛ) совместно с профсоюзом хоккеистов лиги (NHLPA) рассматривает возможность проведения КМ в 2024 году. Матчи турнира должны пройти в Северной Америке и Европе с участием восьми команд.

В феврале 2022 года IIHF отстранила сборные России и Белоруссии от участия в международных соревнованиях на неопределённый срок. В мае организация продлила отстранение России от всех турниров на 2023 год и отозвала право на проведение ЧМ-2023 в Санкт-Петербурге.

Ранее финский журналист Рику Исокоски призвал национальную команду бойкотировать Кубок мира по хоккею в случае допуска сборной России к участию в турнире.