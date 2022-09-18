Финский журналист: Финляндия должна сняться с Кубка мира, если России разрешат участвовать

Финский журналист Рику Исокоски призвал национальную команду бойкотировать Кубок мира по хоккею в случае допуска сборной России к участию в турнире.

«Финляндия должна сняться с Кубка мира, если России разрешат участвовать. Надо следовать морали наперекор жадности НХЛ. Участие Финляндии в одном турнире с Россией должно быть невозможным, даже если НХЛ и вынашивает такую идею», — приводит слова Исокоски Jatkoaika.

Он также отметил, что сейчас Финляндия обладает большей силой и властью в международном хоккее, чем когда-либо. По словам журналиста, слово финнов, безусловно, имеет вес.

«Деньги и супертурнир не могут быть важнее морали и человеческих ценностей», — добавил Исокоски.

Национальная хоккейная лига (НХЛ) совместно с профсоюзом хоккеистов лиги (NHLPA) рассматривает возможность проведения КМ в 2024 году. Матчи турнира должны пройти в Северной Америке и Европе с участием восьми команд.

В феврале 2022 года IIHF отстранила сборные России и Белоруссии от участия в международных соревнованиях на неопределённый срок. В мае организация продлила отстранение России от всех турниров на 2023 год и отозвала право на проведение ЧМ-2023 в Санкт-Петербурге.

Ранее бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказал мнение, что национальная команда по хоккею примет участие в Кубке мира 2024 года.