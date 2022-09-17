Плющев уверен, что Россия сыграет на Кубке мира по хоккею

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказал мнение, что национальная команда по хоккею примет участие в Кубке мира 2024 года.

«В НХЛ не закрыли лазейки‑дверки и не визжат, как некоторые европейцы, которые даже своим ребятам запрещают выступать у нас, нарушая все возможные подписанные хартии. В том, что сборная России примет участие в Кубке мира, у меня нет сомнений», — цитирует Плющева «Матч ТВ».

Национальная хоккейная лига (НХЛ) совместно с профсоюзом хоккеистов лиги (NHLPA) рассматривает возможность проведения КМ в 2024 году. Матчи турнира должны пройти в Северной Америке и Европе с участием восьми команд.

В феврале 2022 года IIHF отстранила сборные России и Белоруссии от участия в международных соревнованиях на неопределённый срок. В мае организация продлила отстранение России от всех турниров на 2023 год и отозвала право на проведение ЧМ-2023 в Санкт-Петербурге.

Ранее заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли высказался о возможном участии сборной России в Кубке мира.