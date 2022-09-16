Черчесов — о дебютном голе Кокорина за «Арис»: это поможет ему раскрыться

Главный тренер венгерского «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал дебютный гол форварда кипрского «Ариса» Александра Кокорина.

«Саше нужно попасть в обстановку, где он снова почувствует вкус футбола, голов. Рад, что забил. Это поможет ему раскрыться либо в кипрской команде, либо через неё перейти в более сильную лигу», — приводит слова Черчесова «Чемпионат».

31-летний Кокорин перешёл в «Арис» в конце августа из итальянской «Фиорентины» на правах аренды. 15 сентября он отметился голом за свою новую команду в матче с «Кармиотиссой» (1:2), забив впервые за 655 дней.

Ранее почётный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал трансфер Кокорина в «Арис».