Черчесов — о дебютном голе Кокорина за «Арис»: это поможет ему раскрыться
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«Саше нужно попасть в обстановку, где он снова почувствует вкус футбола, голов. Рад, что забил. Это поможет ему раскрыться либо в кипрской команде, либо через неё перейти в более сильную лигу», — приводит слова Черчесова «Чемпионат».
31-летний Кокорин перешёл в «Арис» в конце августа из итальянской «Фиорентины» на правах аренды. 15 сентября он отметился голом за свою новую команду в матче с «Кармиотиссой» (1:2), забив впервые за 655 дней.
Ранее почётный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал трансфер Кокорина в «Арис».