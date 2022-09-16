Колосков поставил крест на карьере Кокорина

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал трансфер нападающего кипрского «Ариса» Александра Кокорина.

«Я не буду оптимистом в части того, что Кокорин возрождается и ещё поиграет в сборной. А уже пошли такие мечты. Я в этой ситуации вспоминаю пословицу: «Кто сгорел, того не подожжёшь». С моей точки зрения, Кокорин уже не загорится», — цитирует Колоскова РИА Новости.

При этом он добавил, что не ждёт больших успехов и от форварда «Адана Демирспор» Артёма Дзюбы.

31-летний Кокорин перешёл в «Арис» в конце августа из итальянской «Фиорентины» на правах аренды. 15 сентября он отметился голом за свою новую команду в матче с «Кармиотиссой» (1:2), забив впервые за 655 дней.

Ранее главный тренер «Адана Демирспор» Винченцо Монтелла высказался о шансах Дзюбы в команде.