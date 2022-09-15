Черчесов — о матче с «Монако»: буду рад увидеть Головина

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов поделился ожиданиями от встречи с «Монако», за который выступает Александр Головин, в матче Лиги Европы.

«Последний раз с Головиным общались на чемпионате Европы, больше года назад. Понятно, переписывались, поздравляли друг друга с днями рождения, писал ему после хороших игр и забитых голов. Сейчас списались, когда попали в одну группу Лиги Европы. А теперь буду рад его увидеть!» — приводит слова Черчесова «Спорт-Экспресс».

Он также заявил, что вряд ли сможет основательно пообщаться с Головиным, потому что у команды не будет времени до и после матча. По его словам, он поздоровается с россиянином в тоннеле и, может быть, после матча у них будет пара минут на общение.

«Обниму я его при встрече? Думаю, что это не запрещено!» — добавил Черчесов.

Матч между «Монако» и «Ференцварошем» состоится 15 сентября. Начало в 19:45 мск.

В первом туре «Ференцварош» одолел «Трабзонспор» (3:2). «Монако» обыграл «Црвену Звезду» (1:0).

Ранее Черчесов высказал мнение, что «Монако» является фаворитом группы Н в Лиге Европы.