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Черчесов — о матче с «Монако»: буду рад увидеть Головина

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Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов поделился ожиданиями от встречи с «Монако», за который выступает Александр Головин, в матче Лиги Европы.
Черчесов — о матче с «Монако»: буду рад увидеть Головина
  • РИА Новости

«Последний раз с Головиным общались на чемпионате Европы, больше года назад. Понятно, переписывались, поздравляли друг друга с днями рождения, писал ему после хороших игр и забитых голов. Сейчас списались, когда попали в одну группу Лиги Европы. А теперь буду рад его увидеть!» — приводит слова Черчесова «Спорт-Экспресс».

Он также заявил, что вряд ли сможет основательно пообщаться с Головиным, потому что у команды не будет времени до и после матча. По его словам, он поздоровается с россиянином в тоннеле и, может быть, после матча у них будет пара минут на общение.

«Обниму я его при встрече? Думаю, что это не запрещено!» — добавил Черчесов.

Матч между «Монако» и «Ференцварошем» состоится 15 сентября. Начало в 19:45 мск.

В первом туре «Ференцварош» одолел «Трабзонспор» (3:2). «Монако» обыграл «Црвену Звезду» (1:0).

Ранее Черчесов высказал мнение, что «Монако» является фаворитом группы Н в Лиге Европы.

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