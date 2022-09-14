Черчесов назвал «Монако» фаворитом группы в Лиге Европы

Главный тренер «Ференцвароша» россиянин Станислав Черчесов высказал мнение, что «Монако» является фаворитом группы Н в Лиге Европы.

«В прошлом туре мы играли с «Трабзонспором», были также очень сложные матчи в квалификации Лиги чемпионов. «Монако» — фаворит нашей группы. Мы счастливы каждую неделю играть с такими соперниками», — цитирует Черчесова «Спорт-Экспресс».

Он также подчеркнул, что «Монако» является стабильной командой. По его словам, «Ференцварош» ожидает сложный матч с французским клубом.

Матч между «Монако» и «Ференцварошем» состоится 15 сентября. Начало — в 19:45 мск.

В первом туре «Ференцварош» одолел «Трабзонспор» (3:2). «Монако» обыграл «Црвену Звезду» (1:0).

Ранее «Ференцварош» Черчесова разгромил «Кишварду» в матче чемпионата Венгрии.