военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Черчесов назвал «Монако» фаворитом группы в Лиге Европы

Короткая ссылка
Главный тренер «Ференцвароша» россиянин Станислав Черчесов высказал мнение, что «Монако» является фаворитом группы Н в Лиге Европы.
Черчесов назвал «Монако» фаворитом группы в Лиге Европы
  • РИА Новости

«В прошлом туре мы играли с «Трабзонспором», были также очень сложные матчи в квалификации Лиги чемпионов. «Монако» — фаворит нашей группы. Мы счастливы каждую неделю играть с такими соперниками», — цитирует Черчесова «Спорт-Экспресс».

Он также подчеркнул, что «Монако» является стабильной командой. По его словам, «Ференцварош» ожидает сложный матч с французским клубом.

Матч между «Монако» и «Ференцварошем» состоится 15 сентября. Начало — в 19:45 мск.

В первом туре «Ференцварош» одолел «Трабзонспор» (3:2). «Монако» обыграл «Црвену Звезду» (1:0).

Ранее «Ференцварош» Черчесова разгромил «Кишварду» в матче чемпионата Венгрии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить