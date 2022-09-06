Свищёв — о словах Касаткиной про отстранение России: считаю, она не права

Депутат Госдумы Дмитрий Свищёв прокомментировал заявление теннисистки Дарьи Касаткиной, которая поддержала отстранение российских сборных от турниров.

«Удивительно слышать это от спортсменки, которая достигла столь высокого результата благодаря российской школе. Ей эту возможность готовиться дала Россия. Особенно удивительно, зная, сколько внимания уделяет развитию тенниса федерация, Тарпищев и его команда. Считаю, она не права. Может, на неё оказывается давление», — приводит слова Свищёва Sport24.

По его мнению, Касаткина спустя время изменит свою позицию по отстранению страны. Он также подчеркнул, что Россия продолжит отстаивать интересы спортсменов.

«Без внимания такое заявление оставлять нельзя. Нужно дать время федерации. Они должны разобраться с этими заявлениями. Надеюсь, произошло какое-то непонимание. Там люди понимают, что такое федерация, что такое развитие спорта. Они сделают определённые выводы», — заключил Свищёв.

МОК рекомендовал спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине. Таким образом, спортсмены из России и Белоруссии не смогут принять участие в отборочных соревнованиях на Олимпиаду в Париже. При этом теннисисты не были отстранены от международных соревнований.

Ранее депутат Госдумы Светлана Журова отреагировала на слова Касаткиной, которая согласилась с отстранением национальных команд от международных соревнований.