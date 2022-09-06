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Журова считает, что Касаткина получит «жёсткую обратку» за слова о дисквалификации России

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Депутат Госдумы Светлана Журова отреагировала на слова российской теннисистки Дарьи Касаткиной, которая согласилась с отстранением национальных команд от международных соревнований.
Журова считает, что Касаткина получит «жёсткую обратку» за слова о дисквалификации России
  • AP
  • © Godofredo A. Vásquez

«У меня есть подозрение, что какие-то организаторы, спонсоры могли ей посоветовать так сказать, с посылом: мол, скажешь — и ты можешь участвовать во всех соревнованиях. Я уверена, что она получит очень жёсткую обратку за свои слова от журналистов и от коллег», — приводит слова Журовой Metaratings.ru.

Она также сказала, что все эти заявления будут активно распространяться по Европе, а Касаткина станет элементом пропаганды. По её мнению, своими словами теннисистка даёт легитимность действиям Запада.

МОК рекомендовал спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине. Таким образом, спортсмены из России и Белоруссии не смогут принять участие в отборочных соревнованиях на Олимпиаду в Париже. При этом теннисисты не были отстранены от международных соревнований.

Ранее Касаткина рассказала о своём отношении к отстранению российских команд от международного спорта.

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