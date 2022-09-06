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Тарпищев ожидает большого количества ошибок в матче Рублёв — Тиафо в 1/4 финала US Open

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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев поделился мнением о матче между россиянином Андреем Рублёвым и американцем Фрэнсисом Тиафо в четвертьфинале Открытого чемпионата США — 2022.
Тарпищев ожидает большого количества ошибок в матче Рублёв — Тиафо в 1/4 финала US Open
  • AP

«У Андрея на первый план выйдет вопрос первой подачи. Андрей может обыграть его, он стабильнее и быстрее, чем тот же Надаль в матче с Тиафо. Скорости будут высокими, ошибок будет много, но если Андрей будет подавать первым мячом под 70%, то шансы в его пользу», — приводит слова Тарпищева РИА Новости.

Матч Рублёв — Тиафо пройдёт 7 сентября.

В четвёртом круге американец обыграл испанца Рафаэля Надаля со счётом 6:4, 4:6, 6:4, 6:3.

US Open 2022 проходит с 29 августа по 10 сентября. Общий призовой фонд соревнований составляет $60 млн.

Ранее сообщалось, что Рублёв оформил выход в четвертьфинал Открытого чемпионата США 2022 года.

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