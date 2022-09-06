Тарпищев ожидает большого количества ошибок в матче Рублёв — Тиафо в 1/4 финала US Open
- AP
«У Андрея на первый план выйдет вопрос первой подачи. Андрей может обыграть его, он стабильнее и быстрее, чем тот же Надаль в матче с Тиафо. Скорости будут высокими, ошибок будет много, но если Андрей будет подавать первым мячом под 70%, то шансы в его пользу», — приводит слова Тарпищева РИА Новости.
Матч Рублёв — Тиафо пройдёт 7 сентября.
В четвёртом круге американец обыграл испанца Рафаэля Надаля со счётом 6:4, 4:6, 6:4, 6:3.
US Open 2022 проходит с 29 августа по 10 сентября. Общий призовой фонд соревнований составляет $60 млн.
Ранее сообщалось, что Рублёв оформил выход в четвертьфинал Открытого чемпионата США 2022 года.