Рублёв обыграл Норри и вышел в четвертьфинал US Open 2022
- AP
24-летний спортсмен в матче четвёртого круга одержал победу над британцем Кэмероном Норри со счётом 6:4, 6:4, 6:4. Игра продолжалась 2 часа 6 минут.
В следующем круге Рублёв встретится с победителем пары Рафаэль Надаль (Испания) — Фрэнсис Тиафо (США).
Напомним, что US Open 2022 проходит с 29 августа по 10 сентября. Общий призовой фонд соревнований составляет $60 млн.
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