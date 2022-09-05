Рублёв обыграл Норри и вышел в четвертьфинал US Open 2022

Российский теннисист Андрей Рублёв оформил выход в четвертьфинал Открытого чемпионата США 2022 года.

24-летний спортсмен в матче четвёртого круга одержал победу над британцем Кэмероном Норри со счётом 6:4, 6:4, 6:4. Игра продолжалась 2 часа 6 минут.

В следующем круге Рублёв встретится с победителем пары Рафаэль Надаль (Испания) — Фрэнсис Тиафо (США).

Напомним, что US Open 2022 проходит с 29 августа по 10 сентября. Общий призовой фонд соревнований составляет $60 млн.

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