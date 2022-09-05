Касаткина — о смене гражданства: горжусь, что я русская, но теннис для меня в приоритете

Российская теннисистка Дарья Касаткина ответила на вопрос, планирует ли сменить спортивное гражданство.

«На данный момент я гражданка России. И, несмотря ни на что, я горжусь тем, что я русская. Если от этого будет зависеть моя карьера, то выбор очевиден. Я хочу продолжать играть в теннис. Для меня это приоритет номер один. Я играю за себя», — сказала Касаткина в интервью на YouTube-канале «Осторожно: Собчак».

Она также заявила, что пока не знает, гражданство какой страны ей принять. По её словам, швейцарская прописка выглядит очень стабильной.

Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.

Российская тенниска не смогла выйти из первого круга US Open, проиграв британке Хэрриет Дарт со счётом 6:7 (8:10), 6:1, 3:6.

28 августа Касаткина поднялась на девятое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

Ранее Касаткина рассказала о реакции людей на её каминг-аут.