Касаткина рассказала, что удивилась реакции людей на её каминг-аут

Первая ракетка России Дарья Касаткина рассказала о реакции людей на её каминг-аут.

«Никакой запрет пропаганды не повлияет на это, что хотите делайте. Я, честно, готовилась к худшему. Я думала, что будет мрак, зная наш менталитет. Но по итогу я удивилась, как всё обернулось... Как классно! Не всё так плохо, как я думала», — заявила Касаткина YouTube-каналу «Осторожно, Собчак».

В интервью Дарья и Наталья Забияко также рассказали, что познакомились они в социальных сетях и там начали общение. Впервые девушки встретились, когда Касаткина приехала в Москву на соревнования.

Напомним, что Касаткина летом сообщила о каминг-ауте, подтвердив свои отношения с фигуристкой Натальей Забияко.

Ранее Забияко посвятила пост Касаткиной после победы теннисистки на турнире в Сан-Хосе.