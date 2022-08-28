военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Главный тренер «Зенита» Семак — о разгроме «Урала»: нам не скучно

Короткая ссылка
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал крупную победу над екатеринбургским «Уралом» в матче седьмого тура чемпионата России по футболу.
Главный тренер «Зенита» Семак — о разгроме «Урала»: нам не скучно
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Скучно ли нам? Нет», — цитирует Семака пресс-служба сине-бело-голубых.

По его мнению, в первом тайме «Зениту» не хватало качества передач, быстроты перемещения игроков и мяча, а также точности в завершающей стадии.

«Не могли из тех неплохих подходов, которые были, создать хорошие голевые моменты. Во втором тайме быстрее, наверное, двигали мяч, сами двигались. После забитого мяча игра стала легче, больше открылась, мы смогли создать ещё моменты, часть из которых реализовали», — заключил он.

«Зенит» на поле стадиона «Екатеринбург Арена» разгромил «Урал» со счётом 4:0.

Мячи забили Малком (50-я, 60-я минуты), Андрей Мостовой (54-я), Родригао (72-я).

«Зенит» (17 очков) лидирует в Российской премьер-лиге (РПЛ). «Урал» (одно) располагается на дне турнирной таблицы. Московский «Спартак» (16) занимает второе место.

Ранее сообщалось, что «Спартак» одержал волевую победу над «Факелом» в матче РПЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить