Главный тренер «Зенита» Семак — о разгроме «Урала»: нам не скучно

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал крупную победу над екатеринбургским «Уралом» в матче седьмого тура чемпионата России по футболу.

«Скучно ли нам? Нет», — цитирует Семака пресс-служба сине-бело-голубых.

По его мнению, в первом тайме «Зениту» не хватало качества передач, быстроты перемещения игроков и мяча, а также точности в завершающей стадии.

«Не могли из тех неплохих подходов, которые были, создать хорошие голевые моменты. Во втором тайме быстрее, наверное, двигали мяч, сами двигались. После забитого мяча игра стала легче, больше открылась, мы смогли создать ещё моменты, часть из которых реализовали», — заключил он.

«Зенит» на поле стадиона «Екатеринбург Арена» разгромил «Урал» со счётом 4:0.

Мячи забили Малком (50-я, 60-я минуты), Андрей Мостовой (54-я), Родригао (72-я).

«Зенит» (17 очков) лидирует в Российской премьер-лиге (РПЛ). «Урал» (одно) располагается на дне турнирной таблицы. Московский «Спартак» (16) занимает второе место.

Ранее сообщалось, что «Спартак» одержал волевую победу над «Факелом» в матче РПЛ.