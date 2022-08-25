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Бензема стал лучшим игроком сезона-2021/22 по версии УЕФА

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Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема признан лучшим игроком сезона-2021/22 по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Бензема стал лучшим игроком сезона-2021/22 по версии УЕФА
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщается на официальном сайте организации.

34-летний футболист вместе с командой выиграл Лигу чемпионов и чемпионат Испании. В сезоне-2021/22 нападающий принял участие в 46 матчах, забил 44 мяча и отдал 15 результативных передач. 

Также на звание лучшего игрока сезона претендовали Кевин Де Брёйне из «Манчестер Сити», одноклубник Карима Тибо Куртуа. В пятёрку попали Роберт Левандовски из «Барселоны» и Лука Модрич из «Реала». Криштиану Роналду и Лионель Месси не вошли в топ-15.

Ранее сообщалось, что главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти стал лучшим наставником сезона-2021/22 по версии УЕФА.

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