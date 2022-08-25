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Лунёв: хоть завтра можно выйти в общую группу, но есть протокол реабилитации

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Российский голкипер «Байера» Андрей Лунёв рассказал о своём восстановлении после травмы.
Лунёв: хоть завтра можно выйти в общую группу, но есть протокол реабилитации
  • Gettyimages.ru

«Рутинная восстановительная, но необходимая работа в ежедневном режиме. День сурка. Можно выйти хоть завтра в общую группу, но есть протокол реабилитации, его нельзя нарушать», — написал Лунёв в своём Telegram-канале.

Напомним, что 30-летний голкипер получил травму сухожилия правого бедра в матче с «Аугсбургом», который прошёл 13 августа. Он выбыл на шесть недель.

Лунёв впервые в Бундеслиге вышел в стартовом составе «Байера».

Ранее сообщалось, что в групповом этапе Лиги чемпионов будет только один российский футболист.

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