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Федотов: в плане логистики группа очень хорошая

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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказал мнение об итогах жеребьёвки группового этапа Кубка России.

«Все группы ровненькие по составу. Мы играем с двумя клубами, в которых удалось поработать, это «Сочи» и «Урал». Плюс играем с «Торпедо», не будет лишнего переезда. В плане логистики очень хорошо, что нет команд из городов с закрытыми аэропортами, всё достаточно удобно», — приводит слова Федотова официальный сайт ЦСКА.

Напомним, что армейцы попали в группу D вместе с «Сочи», «Уралом» и «Торпедо».

КР сезона-2022/23 пройдёт по системе double elimination (когда команда выбывает из турнира после двух поражений). Само соревнование разделено на две сетки: верхнюю и нижнюю. Изначально все участники начинают турнир с верхней сетки, а после первого проигрыша команда попадает в нижнюю. Финал проводится между победителями двух сеток.

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