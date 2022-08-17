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Йоканович назвал цель «Динамо» в Кубке России по футболу

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Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович рассказал, что столичный клуб ставит перед собой цель пройти в Кубке России как можно дальше.
Йоканович назвал цель «Динамо» в Кубке России по футболу
  • © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

«В этом сезоне нас ждёт новый формат Кубка, но мы постараемся быть конкурентоспособными в нём так же, как и в любом другом турнире. Наша цель — пройти в Кубке так далеко, как это только возможно», — цитирует Йокановича ТАСС.

Напомним, что бело-голубые попали в группу С вместе с «Ахматом», «Ростовом» и «Оренбургом».

КР сезона-2022/23 пройдёт по системе double elimination (когда команда выбывает из турнира после двух поражений). Само соревнование разделено на две сетки: верхнюю и нижнюю. Изначально все участники начинают турнир с верхней сетки, а после первого проигрыша команда попадает в нижнюю. Финал проводится между победителями двух сеток.

Ранее новичок «Динамо» Майсторович рассказал о своих сильных сторонах.

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