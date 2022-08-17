Новичок «Динамо» Майсторович рассказал о своих сильных сторонах
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«У меня есть хорошая скорость, я хорош в верховой борьбе и неплохо читаю игру. В эти дни я сдавал медицинские анализы, всё было отлично. Я видел базу, она идеальна, условия супер», — приводит слова Майсторовича официальный сайт команды.
Он также заявил, что главный тренер «Динамо» Йоканович рассказал, как живётся в Москве и как устроена работа в клубе.
Напомним, что игрок присоединится к московской команде в феврале 2023 года.
В сезоне-2021/22 в молодёжной лиге защитник провёл 18 матчей и отметился одним забитым мячом.
Ранее заместитель генерального директора по спорту московского «Динамо» Желько Бувач прокомментировал подписание контракта с Майсторовичем.