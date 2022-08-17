Новичок «Динамо» Майсторович рассказал о своих сильных сторонах

Новый защитник «Динамо» Милан Майсторович назвал свои сильные стороны после перехода в московский клуб из сербской «Войводины».

«У меня есть хорошая скорость, я хорош в верховой борьбе и неплохо читаю игру. В эти дни я сдавал медицинские анализы, всё было отлично. Я видел базу, она идеальна, условия супер», — приводит слова Майсторовича официальный сайт команды.

Он также заявил, что главный тренер «Динамо» Йоканович рассказал, как живётся в Москве и как устроена работа в клубе.

Напомним, что игрок присоединится к московской команде в феврале 2023 года.

В сезоне-2021/22 в молодёжной лиге защитник провёл 18 матчей и отметился одним забитым мячом.

Ранее заместитель генерального директора по спорту московского «Динамо» Желько Бувач прокомментировал подписание контракта с Майсторовичем.