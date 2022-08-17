Бувач заявил, что Майсторович перешёл в «Динамо», несмотря на интерес из Европы

Заместитель генерального директора по спорту московского «Динамо» Желько Бувач прокомментировал подписание контракта с 17-летним защитником сербской «Войводины» Миланом Майсторовичем.

«Милан — один из лучших молодых защитников Европы. Несмотря на интерес со стороны европейских топ-клубов, он выбрал нас, потому, что мы особенно пристально наблюдали за ним, и потому, что именно в «Динамо» молодые футболисты получают наибольшие возможности для прогресса», — приводит слова Бувача официальный сайт клуба.

Напомним, что игрок присоединится к московской команде в феврале 2023 года.

В сезоне-2021/22 в молодёжной лиге защитник провёл 18 матчей и отметился одним забитым мячом.

Ранее сообщалось, что Майсторович достиг договорённости с «Динамо».