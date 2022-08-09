Александр Кержаков: не боюсь вызовов, рассмотрю любые интересные предложения

Бывший главный тренер «Пари Нижнего Новгорода» Александр Кержаков рассказал о будущих планах.

«Что касается вопроса, кого я готов возглавить, я не боюсь никаких вызовов и готов рассматривать любые интересные предложения от клубов, у которых есть цели и задачи. В том числе развития и достижения высоких целей», — цитирует Кержакова Metaratings.

Под руководством 39-летнего специалиста нижегородский клуб сохранил прописку в высшем дивизионе, заняв 11-е место по итогам сезона-2021/22. Кержакова сменил Михаил Галактионов, который будет совмещать эту должность с работой в молодёжной сборной России.

Ранее Кержаков заявил об отсутствии предложения от «Урала» о работе главным тренером.