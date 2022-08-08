Кержаков заявил об отсутствии предложения от «Урала» о работе главным тренером

Бывший главный тренер «Пари НН» Александр Кержаков рассказал, поступало ли ему предложение стать главным тренером «Урала».

«Как я уже говорил ранее, готов рассматривать предложения, если они будут. Это применимо ко многим командам, а не только касаемо какового определённого клуба. В данный момент из «Урала» ко мне не обращались», — цитирует Кержакова «Спорт-Экспресс».

Под руководством Кержакова нижегородский клуб сохранил прописку в высшем дивизионе, заняв 11-е место по итогам сезона-2021/22. Позже Кержакова на посту главного тренера сменил Михаил Галактионов, который совмещает должность главного тренера в «Пари НН» и в молодёжной сборной России.

Ранее в «Урале» сообщили, что Шалимов покидает пост главного тренера команды.