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Кержаков заявил об отсутствии предложения от «Урала» о работе главным тренером

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Бывший главный тренер «Пари НН» Александр Кержаков рассказал, поступало ли ему предложение стать главным тренером «Урала».
Кержаков заявил об отсутствии предложения от «Урала» о работе главным тренером
  • РИА Новости
  • © Григорий Сысоев

«Как я уже говорил ранее, готов рассматривать предложения, если они будут. Это применимо ко многим командам, а не только касаемо какового определённого клуба. В данный момент из «Урала» ко мне не обращались», — цитирует Кержакова «Спорт-Экспресс».

Под руководством Кержакова нижегородский клуб сохранил прописку в высшем дивизионе, заняв 11-е место по итогам сезона-2021/22. Позже Кержакова на посту главного тренера сменил Михаил Галактионов, который совмещает должность главного тренера в «Пари НН» и в молодёжной сборной России.

Ранее в «Урале» сообщили, что Шалимов покидает пост главного тренера команды.

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