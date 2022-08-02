Президент «Урала»: болельщики не должны слышать переговоры арбитров VAR

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался об идее возможной публикации переговоров между арбитрами VAR.

«Если это не противоречит хартии судей, то это правильно. Не уверен, что переговоры должны слышать болельщики, но специалистам, командам будет очень полезно понимать, почему они принимают то или иное решение. С другой стороны, посмотрите на хоккей. У обоих главных арбитров есть гарнитуры, каждое своё решение они озвучивают. Все понимают, за что был удалён тот или иной игрок, почему шайба была засчитана или нет. Поэтому и в футболе было бы любопытно услышать, почему один рефери так трактует конкретный эпизод, а другой — иначе», — заявил Иванов RT.

По словам Иванова, если записи переговоров между судьями будут публиковать, всем будет понятно, почему арбитр вынес тот или иной вердикт.

«Вспомните наш матч с «Краснодаром». Владимира Москалёва подзывает видеоассистент и говорит, что в эпизоде не было пенальти. Главный арбитр идёт смотреть сам и указывает на точку. Почему он принял такое решение? Интересно было бы послушать, что они обсуждали. Почему Москалёв не поверил своему товарищу и уверенно назначил 11-метровый? Были бы доступны переговоры, мы бы поняли его логику», — добавил президент «Урала».

Ранее сообщалось, что Английская премьер-лига хочет публиковать переговоры с судьями VAR после матчей.