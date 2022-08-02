АПЛ хочет публиковать переговоры с судьями VAR после матчей

Глава Английской премьер-лиги (АПЛ) Ричард Мастерс не исключил, что болельщики получат доступ к записям переговоров арбитров VAR.

«Существует общее мнение, что это принесёт пользу. АПЛ хочет стать более открытой и прозрачной для зрителей с точки зрения принятия решений арбитрами. Мы хотим показывать болельщикам, как принимаются решения», — цитирует Мастерса The Times.

Уточняется, что записи переговоров арбитров планируется выкладывать после матчей. Транслировать общение судей в прямом эфире на данный момент запрещено.

Такая практика уже применяется в Главной лиге футбола (MLS) в Северной Америке, где главой судейской организации является британец Ховард Уэбб. Экс-арбитр, возможно, в скором времени возглавит Совет профессиональных судей Англии.

Ранее глава департамента судейства Российского футбольного союза Павел Каманцев заявил, что арбитры VAR получат возможность использовать офсайдные линии на матчах Российской премьер-лиги.