Кокорин переведёт 100 тысяч рублей команде Джикии после победы в Московском кубке селебрити

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин обратился к футболистам команды медийной футбольной лиги «Бей Беги», создателями которой являются игроки московского «Спартака» Георгий Джикия и Александр Соболев.

«Знаю руководителей вашей команды, от них вы ничего не допроситесь, кроме как покушать мяса. Поэтому в случае вашей победы 4 августа я готов лично от себя перевести на команду 100 тыс. рублей, чтобы вы потратили их все вместе», — заявил Кокорин в эфире Telegram-канала «Бей Беги».

Экс-форвард московского «Спартака» пожелал футболистам команды удачи, много красивых голов и завершить турнир без травм.

«Наслаждайтесь, надеюсь, у вас всё получится», — сказал Кокорин.

Помимо «Бей Беги», в турнире также примут участие «Амкал», 2Drots, «Матч ТВ», FC Reality, «Деньги», «Броуки» и «Рома».

Московский кубок селебрити стартует 4 августа.

Ранее стало известно, когда блогерские команды «Амкал» и 2Drots начнут свой путь на Кубке России по футболу сезона-2022/23.