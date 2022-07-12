Представитель Одоевского ответил Орлову, который назвал вратаря «худосочным»

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Президент компании ProSports Management Герман Ткаченко, представляющий интересы голкипера «Зенита» Даниила Одоевского, ответил известному спортивному журналисту и комментатору Геннадию Орлову.
Представитель Одоевского ответил Орлову, который назвал вратаря «худосочным»
  • РИА Новости

«Интеллигентный, тонкий эстет из Петербурга, друг поэтов Геннадий Сергеевич Орлов концентрируется на теле молодого парня из «Зенита»? Видимо, и такое бывает», — цитирует Ткаченко «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что комментатор мог поддержать перспективного вратаря «Зенита».

19-летний голкипер провёл за клуб пять матчей.

«Зенит» в матче первого тура чемпионата России 15 июля в гостях сыграет с подмосковными «Химками».

Ранее комментатор Геннадий Орлов сказал, что вратарю «Зенита» Даниилу Одоевскому необходимо нарастить мышечную массу.

 

 

 

 

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