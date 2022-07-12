Представитель Одоевского ответил Орлову, который назвал вратаря «худосочным»
- РИА Новости
«Интеллигентный, тонкий эстет из Петербурга, друг поэтов Геннадий Сергеевич Орлов концентрируется на теле молодого парня из «Зенита»? Видимо, и такое бывает», — цитирует Ткаченко «Чемпионат».
Он также подчеркнул, что комментатор мог поддержать перспективного вратаря «Зенита».
19-летний голкипер провёл за клуб пять матчей.
«Зенит» в матче первого тура чемпионата России 15 июля в гостях сыграет с подмосковными «Химками».
Ранее комментатор Геннадий Орлов сказал, что вратарю «Зенита» Даниилу Одоевскому необходимо нарастить мышечную массу.