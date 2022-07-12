Орлов считает, что Одоевский слишком худой для вратаря «Зенита»
- РИА Новости
«Двигают Одоевского — ну что это за голкипер? Худосочный! Таким голкипер не может быть. Мышечной массы явно не хватает, и дело не в том, что он ещё молод», — цитирует Орлова «Спорт уик-энд».
Он добавил, что его даже критиковали за слова об Одоевском. По мнению комментатора, вратарь не сможет бороться за мяч, если не нарастит мышцы.
19-летний голкипер провёл за «Зенит» пять матчей.
Ранее Геннадий Орлов высказался о бывшем нападающем «Зенита» Артёме Дзюбе.