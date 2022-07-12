Орлов считает, что Одоевский слишком худой для вратаря «Зенита»

Короткая ссылка
Комментатор Геннадий Орлов считает, что вратарю «Зенита» Даниилу Одоевскому необходимо нарастить мышечную массу.
Орлов считает, что Одоевский слишком худой для вратаря «Зенита»
  • РИА Новости

«Двигают Одоевского — ну что это за голкипер? Худосочный! Таким голкипер не может быть. Мышечной массы явно не хватает, и дело не в том, что он ещё молод», — цитирует Орлова «Спорт уик-энд».

Он добавил, что его даже критиковали за слова об Одоевском. По мнению комментатора, вратарь не сможет бороться за мяч, если не нарастит мышцы.

19-летний голкипер провёл за «Зенит» пять матчей.

Ранее Геннадий Орлов высказался о бывшем нападающем «Зенита» Артёме Дзюбе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить