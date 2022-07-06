Президент ПСЖ: я люблю Зидана как игрока и как тренера, но мы никогда не вели переговоров

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Президент «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелайфи рассказал, что клуб никогда не вёл переговоров с Зинедином Зиданом.

«Я люблю Зидана как игрока и как тренера, но мы никогда не вели переговоров. Галтье всегда был для нас вариантом номер один», — цитирует Аль-Хелайфи Foot01.

5 июля в ПСЖ объявили о назначении Кристофа Галтье на пост главного тренера команды. Специалист возглавлял «Ниццу» с 2021 года. В сезоне-2020/21 «Ницца» заняла пятое место в Лиге 1, набрав 66 очков в 38 матчах. ПСЖ с 86 очками стал чемпионом Франции.

Ранее главный тренер ПСЖ обозначил позицию по будущему Неймара.

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