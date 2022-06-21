В «Спартаке» сообщили, что ведут переговоры с Ещенко о работе в академии
«В связи со сменой тренерского штаба «Спартак» предложил Андрею Ещенко остаться в структуре клуба, но на другой позиции. Это действительно будет связано с работой академии. Сейчас мы обговариваем с Андреем последние детали», — сообщает пресс-служба московской команды.
10 июня 33-летний Гильермо Абаскаль был назначен главным тренером московской команды. В минувшем сезоне он тренировал «Базель» и привёл команду ко второму месту в чемпионате Швейцарии. На посту главного наставника он сменил итальянца Паоло Ваноли, под руководством которого красно-белые выиграли Кубок России.
Ранее капитан «Спартака» Георгий Джикия оценил трансфер Мацея Рыбуса в московский клуб.