В «Спартаке» сообщили, что ведут переговоры с Ещенко о работе в академии

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«Спартак» предложил бывшему защитнику красно-белых Андрею Ещенко остаться в структуре клуба.

«В связи со сменой тренерского штаба «Спартак» предложил Андрею Ещенко остаться в структуре клуба, но на другой позиции. Это действительно будет связано с работой академии. Сейчас мы обговариваем с Андреем последние детали», — сообщает пресс-служба московской команды.

10 июня 33-летний Гильермо Абаскаль был назначен главным тренером московской команды. В минувшем сезоне он тренировал «Базель» и привёл команду ко второму месту в чемпионате Швейцарии. На посту главного наставника он сменил итальянца Паоло Ваноли, под руководством которого красно-белые выиграли Кубок России.

Ранее капитан «Спартака» Георгий Джикия оценил трансфер Мацея Рыбуса в московский клуб.

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