Джикия прокомментировал трансфер Рыбуса в «Спартак»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия оценил трансфер Мацея Рыбуса в московский клуб.

«Он опытный футболист, боец, был до последнего в обойме сборной Польши. Качественный футболист, поэтому добро пожаловать, мы его встретим, и, надеюсь, всё будет хорошо», — приводит слова Джикии «Чемпионат».

Он также рассказал, что расспрашивал про Рыбуса и слышал только положительные отзывы.

32-летний Рыбус подписал контракт со «Спартаком» на два года.

Ранее бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев отреагировал на решение Польской федерации футбола не вызывать в сборную страны Рыбуса из-за его перехода в «Спартак».