Игнатьев назвал вопиющей несправедливостью решение запретить Рыбусу выступать за сборную Польши
«Какая связь между событиями, которые происходят вне футбола, и как он влияет на все эти перипетии? Такая ситуация ударит по самолюбию игрока, даже отразится на моральном его состоянии. Он понимает, что это вопиющая несправедливость», — цитирует Игнатьева Betonmobile.
Напомним, что 32-летнего футболиста отстранили от матчей сборной Польши на ЧМ-2022 из-за выступления за российскую команду.
Польская сборная попала в группу С, где сыграет с национальными командами Аргентины, Саудовской Аравии и Мексики. Турнир пройдёт с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.
Рыбус подписал контракт со «Спартаком» на два года.
Ранее Вячеслав Колосков назвал политическим решение запретить Рыбусу выступать за сборную Польши.