Игнатьев назвал вопиющей несправедливостью решение запретить Рыбусу выступать за сборную Польши

Бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев отреагировал на решение Польской федерации футбола не вызывать в сборную страны защитника Мацея Рыбуса из-за его перехода в «Спартак».

«Какая связь между событиями, которые происходят вне футбола, и как он влияет на все эти перипетии? Такая ситуация ударит по самолюбию игрока, даже отразится на моральном его состоянии. Он понимает, что это вопиющая несправедливость», — цитирует Игнатьева Betonmobile.

Напомним, что 32-летнего футболиста отстранили от матчей сборной Польши на ЧМ-2022 из-за выступления за российскую команду.

Польская сборная попала в группу С, где сыграет с национальными командами Аргентины, Саудовской Аравии и Мексики. Турнир пройдёт с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

Рыбус подписал контракт со «Спартаком» на два года.

Ранее Вячеслав Колосков назвал политическим решение запретить Рыбусу выступать за сборную Польши.