Источник: ISU планирует перенести этап Гран-при сезона-2022/23 из России в Финляндию
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Как сообщает журналист Филипп Хирш, руководство союза объявит о переносе до 30 июня.
7 июня конгресс ISU продлил отстранение российских спортсменов от международных турниров. Решение было принято на конгрессе ISU в Пхукете, который проходил с 6 по 10 июня.
Ранее депутат Госдумы Роман Терюшков высказался о возможной смене гражданства российскими атлетами на фоне отстранения России от международных турниров.