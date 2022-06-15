Источник: ISU планирует перенести этап Гран-при сезона-2022/23 из России в Финляндию

Международный союз конькобежцев (ISU) хочет перенести в Финляндию российский этап Гран-при сезона-2022/23.

Как сообщает журналист Филипп Хирш, руководство союза объявит о переносе до 30 июня.

7 июня конгресс ISU продлил отстранение российских спортсменов от международных турниров. Решение было принято на конгрессе ISU в Пхукете, который проходил с 6 по 10 июня.

Ранее депутат Госдумы Роман Терюшков высказался о возможной смене гражданства российскими атлетами на фоне отстранения России от международных турниров.