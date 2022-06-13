К ЧМ-2022 в Катаре появится полуавтоматическая система VAR

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино сообщил, что к чемпионату мира 2022 года в Катаре должна быть запущена полуавтоматическая система видеопомощи арбитрам (VAR).

«Тестирование искусственного интеллекта будет продолжаться в ближайшие месяцы, но уже сейчас заметен отчётливый прогресс в этой технологии», — цитирует главу ФИФА Reuters.

По его мнению, полуавтоматическая система VAR позволит значительно ускорить процесс принятия решений в спорных ситуациях.

Напомним, что Международный совет футбольных ассоциаций 13 июня принял решение утвердить на постоянной основе правило пяти замен в одном матче.

Ранее бывший судья Юрий Баскаков объяснил, почему ФИФА и УЕФА не согласятся сократить тайм до получаса чистого времени, как во втором по силе дивизионе чемпионата Нидерландов, начиная с сезона-2023/24.